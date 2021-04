JOHN DWYER ANNUNCIA IL SECONDO ALBUM DEL SUO GRUPPO BENT ARCANA

Dopo aver pubblicato l’omonimo primo album lo scorso agosto, i Bent Arcana annunciano oggi “Moon Drenched”, che sarà pubblicato il prossimo 28 maggio via Castle Face Records.

Il supergruppo fondato da John Dwyer degli Osees comprende anche Kyp Malone dei TV On The Radio, il batterista / percussionista / vocalist Ryan Sawyer, il bassista Peter Kerlin, i sassofonisti Joce Soubiran e Brad Caulkins, il tastierista Tom Dolas, il chitarrista Marcos Rodriguez, il violinista Laena “Geronimo” Myers-Ionita e il percussionista Andres Renteria.

“I pezzi più ritmicamente composti qui hanno un alone lisergico di stranezza per loro e i pezzi sottili in mezzo sono filati da una ragnatela iridescente. Suona come un messaggio frizzantino da un futuro sporco di schiamazzi di chitarra che echeggiano di grattacieli schizzati di neon, corsi d’acqua bagnati d’olio e bestie digitali che saltellano.

Per i miei soldi questa è la più strana fetta di 12 pollici di questo ultimo gruppo di improvvisazioni: la sinistra diventa più vertiginosa, le braci tremolanti della ripetizione e del riconoscimento volano più lontano, mentre una processione costante di animali selvatici sempre più strani circonda lo spazio dello stereo, annusando per sbirciare cosa bolle in pentola”, spiega la press-release.

Il gruppo statunitense ha intanto condiviso il primo singolo, il lunghissimo (12 minuti!) “The War Clock”, che potete ascoltare qui sotto.

Moon Drenched by Dwyer, Sawyer, Kerlin, Dolas, Caulkins, Malone, Rodriguez, Boye, Soubiran, Myers-Ionita, Renteria

“Moon Drenched” Tracklist:

1. Psychic Liberation

2. X-Cannibal’s Kiss

3. The War Clock

4. Der Todesfall

5. Get Thee To The Rookery

6. Spoofing

7. Terra Incognito