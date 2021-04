“OH, INVERTED WORLD” DEGLI SHINS COMPIE 20 ANNI A GIUGNO: RISTAMPA IN VINILE IN ARRIVO!

“Oh, Inverted World” degli Shins compirà 20 anni quest’anno e per festeggiare il pregiato compleatto la Sub Pop pubblicherà una ’20th Anniversary Edition’ (pre-order) rimasterizzata, in vinile, l’11 giugno, 10 giorni prima dell’effettivo 20° anniversario dell’album.

L’album (vero e proprio classico della band) è stato rimasterizzato da Bob Ludwig. C’è un nuovo libretto con foto d’epoca, testi scritti a mano, note di copertina e altro. È disponibile in un paio di versioni, ma anche in CD e cassetta.

“Questo disco mi ha dato la vita che non avrei mai sognato di avere“, dice James Mercer. “Mi ha aperto al mondo intero e mi ha dato un ok. È anche qualcosa che rappresenta un po’ l’apice per la nostra band. Il primo disco viene pubblicato ed è così ben accolto, ma si cerca sempre di recuperare quella magia, credo. Abbiamo fatto bene, certamente, ma il fervore che c’è stato intorno a Oh, Inverted World non l’abbiamo più raggiunto. È un momento speciale quando sei una nuova band e hai quello che apparentemente è una specie di nuovo suono. Questo disco ha simboleggiato un momento molto speciale nella mia vita, un momento spartiacque di sicuro“.

Ci saranno anche un pugno di copie della ’20th Anniversary Edition’ che in realtà sono vere e propre edizioni “Golden Ticket” dell’album, con una foto classica della band firmata da Mercer infilata in una ventina di copie.