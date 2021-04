SI CHIAMA “DELTA KREAM” IL NUOVO ALBUM (DI COVER) DEI BLACK KEYS

A quasi due anni di distanza da “Let’s Rock”, i Black Keys pubblicheranno il loro decimo LP “Delta Kream” il 14 maggio via Easy Eye Sound. I pre-order per l’album iniziano ufficialmente il 15 aprile.

Quello che sappiamo delle 11 canzoni è che vogliono onorare “la musica del blues delle colline del Mississippi, R.L. Burnside & Junior Kimbrough e quelli che hanno influenzato i Black Keys“.

“Delta Kream” contiene canzoni scritte da questi due artisti, oltre a canzoni scritte da John Lee Hooker e Bernard Besman, Fred McDowell, Ranie Burnette e Joseph Lee Williams.

Tracklist:

1. Crawling Kingsnake (John Lee Hooker / Bernard Besman)

2. Louise (Fred McDowell)

3. Poor Boy A Long Way From Home (Robert Lee Burnside)

4. Stay All Night (David Kimbrough, Jr.)

5. Going Down South (Robert Lee Burnside)

6. Coal Black Mattie (Ranie Burnette)

7. Do the Romp (David Kimbrough, Jr.)

8. Sad Days, Lonely Nights (David Kimbrough, Jr.)

9. Walk with Me (David Kimbrough, Jr.)

10. Mellow Peaches (Joseph Lee Williams)

11. Come on and Go with Me (David Kimbrough, Jr.)