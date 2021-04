VIDEO: PHANTOM HANDSHAKES

Sempre più intrigante e magico il duo che risponde al nome di Phantom Handshakes, progetto collaborativo di Matt Sklar (Exiles) e Federica Tassano (Sooner, Mônetre) con base a Brooklyn, NY. La band pubblicherà il suo prossimo album, “No More Summer Songs”, il 30 aprile 2021 attraverso l’eclettica Z Tapes Records.

“Skin” è la nuova anticipazione, brano avvolgente e morbido, dai forti profumi tra dream-pop e shoegaze.

“Skin è una delle ultime canzoni che abbiamo registrato per l’album: parla delle maschere che a volte sentiamo di dover indossare per conformarci agli standard della società. I ‘grandi sorrisi’ cosmetici che usiamo per nascondere le nostre paure, i traumi, le nostre profonde ferite interiori“.

“Il video musicale è il primo in cui appaiono entrambi insieme. Logisticamente non potevamo filmare insieme, così abbiamo usato l’animazione per metterci nello stesso spazio e per evocare alcune delle immagini surreali presenti nel testo della canzone“.

Listen & Follow

Phantom Handshakes: Facebook