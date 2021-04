ART D’ECCO CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “DESIRES”

Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita del nuovo LP di Art D’Ecco, “In Standard Definition”, in arrivo il prossimo 23 aprile via Paper Bag Records.

“In Standard Definition” – si legge nel comunicato stampa – “è un concept album sull’intrattenimento e sul modo in cui influisce sulla nostra vita quotidiana. Come i canali di un vecchio televisore, ogni canzone presenta uno sguardo episodico nel mondo dello spettacolo, la nostra ossessione per la celebrità e il potere che detiene su di noi.”

“Aggiungendo sostanza allo stile immacolato” – si legge ancora nel comunicato – “l’ultima creazione di Art d’Ecco, In Standard Definition, attira l’attenzione ad ogni turno. Come il canale che naviga su un vecchio televisore, guarda film in bianco e nero sgranati o diapositive tremolanti con protagonista uno spaccato dell’umanità, ogni vignetta completamente analogica rappresenta uno specchio della cultura pop ed esplora la curiosità dell’intrattenimento”.

Oggi il musicista canadese ha condiviso un ultimo singolo prima della release, “Desires” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Brandon William Fletcher.

“Un racconto nato nel ventre oscuro della vecchia Hollywood, poi riconfezionato e reinventato come una tragedia del rock and roll”, dice D’Ecco del nuovo brano. “I desideri riguardano l’intrattenitore alla fine della loro carriera, che presto verrà eliminato dalla prossima ondata di talenti emergenti e dai gusti mutevoli del pubblico. Per la vecchia guardia, questo spettro del cambiamento è una minaccia esistenziale costante che metterà alla prova la loro capacità di stare al passo con i tempi e di rimanere rilevanti in questa brutale industria dello spettacolo.”

Photo Credit: Mike Pepperdine