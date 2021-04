ASCOLTA “SKELETONS” IL NUOVO SINGOLO DEI LANCIATISSIMI EASY LIFE

Con il loro attesissimo album di debutto “life’s a beach” (pre-order), in arrivo il 4 giugno via Island Records, gli Easy Life (già protagonisti di un nostro Weekly Radar) sono pronti a fare il botto in UK. I ragazzi ci danno l’ultimo assaggio del loro album con il nuovo singolo “Skeletons”.

“Skeletons’ gioca con l’idea di un passato un po’ misterioso e potenzialmente terrificante“, dice il front-man Murray. “Tutti hanno un bagaglio e tutti hanno scheletri. Innamorarsi perdutamente di qualcuno potrebbe essere una cattiva notizia, ci siamo passati tutti“.

Tracklist:

1. a message to myself

2. have a great day

3. ocean view

4. skeletons

5. daydreams

6. life’s a beach (interlude)

7. living strange

8. compliments

9. lifeboat

10. nightmares

11. homesickness

12. music to walk home to