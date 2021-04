BLACK SABBATH: IN ARRIVO LA VERSIONE SUPER DELUXE DI “SABOTAGE”

La Super Deluxe Edition del sesto album dei Black Sabbath, “Sabotage”, completamente rimasterizzata e un live show del 1975 sarà disponibile nei formati 4CD e 4LP+7″ via BMG dall’11 giugno (pre-order).

Nel 1975 i Black Sabbath furono coinvolti in una lunga battaglia legale con l’ex manager quando la band stava per iniziare a registrare il sesto album in studio. Il gruppo si sentì sabotato in ogni momento, da qui proprio il titolo dell’album, “Sabotage”. Ma quel sentimento ha contribuito ad alimentare l’intensità della nuova musica e nonostante tutte le distrazioni la band creò uno degli album più dinamici (e poco apprezzati) della propria leggendaria discografia.

Il nuovo boxset che contiene una nuova versione rimasterizzata di “Sabotage” e un intero concerto registrato durante il tour del 1975. “SABOTAGE: SUPER DELUXE EDITION” sarà disponibile dall’11 giugno 2021 nei formati 4CD e 4LP da 180g con un 7″ bonus (il single edit di “Am I Going Insane (Radio)” e “Hole In The Sky”) con la replica dell’artwork dell’edizione giapponese.

Tracklist:

LP One: Original Album Remastered

Side One

Hole In The Sky

Don’t Start (Too Late)

Symptom Of The Universe

Megalomania

Side Two

Thrill Of It All

Supertzar

Am I Going Insane (Radio)

The Writ

LP Two: North American Tour Live ’75

Side One

Supertzar”/“Killing Yourself To Live *

Hole In The Sky

Snowblind *

Side Two

Symptom Of The Universe

War Pigs *

LP Three: North American Tour Live ’75

Side One

Megalomania *

Sabbra Cadabra *

Side Two

Jam 1 including guitar solo *

Jam 2 including drum solo *

Supernaut

LP Four: North American Tour Live ’75

Side One

Iron Man *

Guitar Solo including excerpts of “Orchid” and “Rock ‘n’ Roll Doctor” *

Black Sabbath *

Side Two

Spiral Architect *

Embryo / Children Of The Grave *

Paranoid *

7” Single

Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

Hole In The Sky

* previously unreleased