GUARDA I WOLF ALICE SUONARE UNA TOCCANTE VERSIONE DI “THE LAST MAN ON EARTH”

Il terzo album dei Wolf Alice (il primo in quattro anni), “Blue Weekend” (pre-order), esce l’11 giugno via Dirty Hit/RCA. La band ha realizato una nuova versione di “The Last Man on Earth”, il corrente singolo, impreziosita da un arrangiamento di archi. Il video, che è stato diretto da Jordan Hemingway.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons