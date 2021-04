GUARDA IL VIDEO DI “BOILERMAKER”, IL NUOVO SINGOLO DAL TERZO LP DEI ROYAL BLOOD

Il terzo LP dei Royal Blood, “Typhoons”, uscirà il prossimo 30 aprile via Warner a distanza di quattro anni dal precedente, “How Did We Get So Dark?”.

Il disco è stato prodotto per la maggior parte dalla stessa band di Brighton, tranne “Boilmaker” (da Josh Homme dei Queens Of The Stone Age) e “Who Needs Friends” (da Paul Epworth).

Il frontman e bassista del gruppo inglese Mike Kerr dice del loro terzo LP: “Siamo incappati in questo suono ed è stato subito divertente da suonare. Questo è ciò che ha acceso la creatività del nuovo album, la caccia a quella sensazione. È strano, però – se ripensi a “Figure It Out”, in un certo senso contiene l’embrione di questo album. Ci siamo resi conto che non dovevamo distruggere completamente ciò che avevamo creato finora; dovevamo solo spostarlo, cambiarlo. Sulla carta, è una piccola reinvenzione. Ma quando lo senti, suona così fresco.”

Il nuovo singolo è proprio “Boilermaker” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Liam Lynch.

