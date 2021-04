I BIRDS OF MAYA TORNANO DOPO OTTO ANNI CON UN NUOVO ALBUM

Dopo otto anni dall’uscita del loro terzo LP, “Celebration”, i Birds Of Maya ritornano con il suo successore, “Valdez”, in uscita il prossimo 25 giugno via Drag City Records.

La band noise-rock di Philadelphia composta dal chitarrista Mike Polizze, dal bassista Jason Killinger e dal batterista Ben Leaphart, lo aveva registrato nel lontano 2014 ai Black Dirt Studio nello stato di New York.

Il primo singolo si chiama “BFIOU” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Aiden Killinger.

“Valdez” Tracklist:

1. High Fly

2. BFIOU

3. Busted Room

4. Recessinater

5. Front Street

6. Please Come In