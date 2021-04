IL SECONDO ALBUM DEI CRUMB ARRIVA TRA POCHE SETTIMANE

A quasi di due anni di distanza dal loro primo LP, “Jinx“, i Crumb torneranno il prossimo 30 aprile, via Crumb Records, con un nuovo full-length, “Ice Melt”” (qui il pre-order).

La frontwoman Lila Ramani definisce l’album come “il ritorno di nuovo a terra”: il disco è stato co-prodotto dalla stessa band di NYC insieme a Jonathan Rado dei Foxygen.

Qui sotto potete ascoltare i primi tre singoli condivisi negli ultimi mesi, “BNR”, “Baloon” e “Trophy”.

“Ice Melt” Tracklist:

1. Up & Down

2. BNR

3. Seeds

4. L.A.

5. Gone

6. Retreat!

7. Trophy

8. Balloon

9. Tunnel (All That You Had)

10. Ice Melt