“LOCAL VALLEY” E’ IL NUOVO DISCO DI JOSé GONZáLEZ. ASCOLTA IL SINGOLO “VISIONS”.

José González annuncia il suo primo disco in studio in oltre 5 anni (l’ultimo disco del cantautore è “Vestiges & Claws”, pubblicato nel 2015).

Da “Local Valley”, che esce il 17 settembre su etichetta Mute e sarà disponibile in vinile nero e colorato, CD e digitale, oggi ascoltiamo un secondo estratto.

Ascolta “Visions”, secondo singolo dopo il già ascoltato “El Invento”:

González racconta così “Visions”:

Siamo le scimmie che stanno iniziando a capire l’universo e il loro posto in esso. Stiamo cambiando l’ambiente circostante a un ritmo estremamente rapido, così tanto che stiamo diventando amministratori del nostro pianeta, che ci piaccia o no. Come ha detto Stewart Brand, “Siamo come dei e dobbiamo diventare bravi”. I testi mi sono arrivati all’inizio di febbraio 2020 proprio mentre c’erano sempre più tweet sulla possibile pandemia. L’argomento della canzone mi è sembrato di grande attualità. Puoi sentire gli uccelli e i suoni ambientali dalla veranda, insieme a uno strato di synth loop in sottofondo.

Sul prossimo nuovo disco, registrato al Studio Koltrast Hakefjorden della sua Goteborg, il songwriter svedese di origine argentine ha commentato:

È simile agli altri miei album solisti nel suono e nello spirito… una naturale continuazione degli stili che ho aggiunto negli anni sia da solo che con i Junip. Ho deciso di scrivere canzoni sulla stessa linea delle mie vecchie composizioni: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di cantautorato folk classico e canzoni con influenze dall’America Latina e dall’Africa. È più esteriore rispetto ai miei lavori precedenti, ma non per questo meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai dicendo che questo album riflette me e i miei pensieri in questo momento.

“Local Valley” Tracklist

1. El Invento

2. Visions

3. The Void

4. Horizons

5. Head On

6. Valle Local

7. Lasso ln

8. Lilla G

9. Swing

10. Tjomme

11. Line of Fire

12. En Stund Pa Jorden

13. Honey Honey

Credit Foto: Peter Toggeth / Mikel Cee Karlsson