NICK CAVE E WARREN ELLIS RILASCIANO “GRIEF” IL NUOVO 7″ ISPIRATO DALLE DOMANDE DEI FAN

“Grief” è il titolo del 7″ di Nick Cave e Warren Ellis disponibile da subito sul sito dell’artista australiano.

L’ispirazione per i due brani contenuti in questa pubblicazione arriva nel 2018 attraverso le pagine web di “The Red Hand Files” forum dedicato ai tanti progetti dell’artista direttamente gestito da Cave e lanciato proprio in quell’anno.

In una delle tante sessioni Q+A l’utente Cynthia chiese a Cave se avesse la sensazione che il figlio Arthur, tragicamente scomparso quindicenne nel 2016, stesse ancora comunicando con lui.

Bella domanda e ti ringrazio per avermela posta. fu la replica di Cave.

Aggiungendo:

Sento la presenza di mio figlio, tutt’intorno, ma potrebbe non essere lì. Lo sento parlare con me, genitore, guidarmi, anche se potrebbe non essere lì. Fa regolarmente visita a Susie nel sonno, le parla, la conforta, ma potrebbe non essere presente. Il dolore spaventoso percorre fantasmi luminosi sulla sua scia.

L’intera risposta contenuta in quel post viene ora recitata in “Letter To Cynthia”, lato A di “Grief”, mentre come lato b trova posto “Song for Cynthia” brano scritto e composto da Cave in collaborazione del fidato Warren Ellis.

Ecco una preview del singolo:

Credit Foto: By chris friese, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons