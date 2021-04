SOFT CELL: SI PROFILA UN NUOVO ALBUM ALL’ORIZZONTE…

I Soft Cell, eroi del synthpop, sono tornate insiemi e stanno preparando il loro primo album da “Cruelty Without Beauty” del 2002. Il duo composto da Marc Almond e Dave Ball si era riunito, l’ultima volta, nel 2018 per il brano “Northern Lights”, che avevano registrato per il box set retrospettivo “Keychains and Snowstorms”, in concomitanza con il loro show d’addio alla O2 Arena di Londra, loro prima performance dal 2004. Quello spettacolo, che doveva segnare la fine, ha invece finito per riaccendere la loro scintilla creativa. “Prima dello show alla O2, io e Marc non ci vedevamo da circa 15 anni“, ha detto Ball al Daily Star.

Might be something to add to this superb collection of cassettes soon… Pubblicato da Soft Cell su Lunedì 12 aprile 2021

Almond e Ball ha mostrato loro immagini in studio il mese scorso e poi hanno pubblicato una foto della loro discografia (iin cassetta), scrivendo: “Ci potrebbe essere presto qualcosa da aggiungere a questa superba collezione di cassette“.

Riguardo a come suonerà il nuovo album, Ball ha detto, sempre al Daily Star: “Non abbiamo provato a scrivere un altro ‘Tainted Love’. Forse dovremmo!“. Poi ha aggiunto: “Sarebbe inappropriato per due uomini di 60 anni cercare di scrivere piccoli numeri pop pimpanti. Questo non significa che siamo diventati infelici e non è nemmeno musica industriale pesante quella che andremo a fare. Direi che le canzoni suonano abbastanza minimali, melodiche e guidate dal basso“.

Attendiamo ovviamente futuri sviluppi…