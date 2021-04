Impossibile non segnalare il ritorno degli ottimi XO, che avevamo già lodato per l’album “Wonder“. Il nuovo EP conferma il loro amore assoluto per gli anni ’90, con uno shoegaze sonico e vigoroso, che ci sa incantare con melodie immediate. Più di una volta mi sono venuti in mente i mitici Revolver, per chi avesse dimestichezza con il genere. Morale della favola, i due fratelli Jeff & Jake Turner meritano applausi a scena aperta.

Da notare la cassetta rosa, non fatevela scappare che è in edizione limitata di 50 pezzi!

