ESCE A LUGLIO IL PRIMO DI OSCAR LANG

A distanza di un anno dal suo EP “Overthunk“, Oscar Lang annuncia il suo primo album, “Chew The Scenary” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 16 luglio via Dirty Hit.

Il musicista di stanza a Londra dice del suo nuovo disco: “Negli ultimi due anni il suono della mia musica è cambiato molto, dal pop da camera al rock. Abbiamo registrato l’albumun mese a Liverpool. È stata una bella pausa dal noioso isolamento nel Regno Unito perché ho trascorso un mese con i miei amici a fare ciò che amo. Penso che tu possa sentire quella noia accumulata che viene rilasciata nel disco.”

Oggi è arrivato anche un primo estratto, “Stuck”, di cui potete vedere il viedeo qui sotto.

Spiega Lang della sua nuova canzone: “”Stuck” parla della sensazione di rivivere situazioni imbarazzanti nella tua mente al punto in cui ti senti sopraffatto da tutte le voci nella tua testa. Trascorro molto tempo a ripassare vecchie esperienze e spesso significa che sono un po’ distaccato e non posso prestare attenzione alle cose perché sono così distratto dai miei pensieri. Volevo esprimere quel caos di tutte quelle voci che mi attraversano la testa in una canzone.”

“Chew The Scenary” Tracklist:

1. Our Feature Presentation

2. 21st Century Hobby

3. I Could Swear

4. Stuck

5. Yeah!

6. Headphones

7. Write Me A Letter

8. Intermission

9. Are You Happy

10. Quarter Past Nine

11. Take Time Out

12. Final Call

13. Thank You