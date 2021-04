La nuova composizione degli Arcade Fire è lunga 45 minuti ed è stata composta appositamente per Headspace un applicazione per meditare e per dormire.

“Memories of the Age of Anxiety”, già disponibile attraverso l’app, viene descritta come vibrazioni meditative per aiutarti a concentrarti e sentirti ispirato.

Ascolta alcuni secondi del brano:

Credit Foto: Thesupermat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons