THE CATENARY WIRES: A GIUGNO ARRIVA IL TERZO ALBUM

The Catenary Wires stanno per tornare con il loro terzo LP: a distanza di un paio d’anni dal loro sophomore “Til The Morning” il prossimo 18 giugno, via Skep Wax (via Shelfile Records negli Stati Uniti), la band indie-pop inglese pubblicherà “Birling Gap” (qui il pre-order).

Questo album è pieno di melodie e ricco di armonie vocali di accompagnamento – ma ora i brani sono veicoli per preoccupazioni adulte sorprendentemente oneste: le relazioni fratturate, le ansie, le passioni e la politica delle persone che vivono su un’isola che si sta accartocciando. I Catenary Wires sanno che la musica pop è altrettanto brava a trasmettere emozioni oscure e difficili quanto lo è a celebrare l’amore adolescenziale. Le ambizioni di questo disco sono paragonabili a quelle dei Go-Betweens (se le donne avessero condiviso la voce principale). O forse è quello che avrebbero suonato Nancy e Lee se fossero ancora in giro, a guardare la California diventare la patria dei giganti digitali e la scena di terrificanti incendi boschivi.

“Birling Gap” è un posto significativo. Sulla costa meridionale dell’Inghilterra, è il luogo in cui ripide scogliere di gesso resistono al mare mosso del Canale della Manica. È qui che vengono create e ricreate immagini iconiche dell’Inghilterra. Un paesaggio amato dai patrioti: le robuste scogliere bianche che si ergono orgogliose e forti contro le onde. È anche un luogo in cui le persone, scoraggiate e condannate, si sono gettate dalle scogliere. È qui che i Cure hanno girato il video di “Just Like Heaven”. È il luogo in cui gli amanti romantici si recano per incarichi appassionati durante la tempesta.

Qui sotto intanto potete ascoltare le prime due perle estratte dal nuovo disco, “Mirrorball” e “The Overview Effect”.

Birling Gap by The Catenary Wires

“Birling Gap” Tracklist:

1. Face On The Rail Line

2. Alpine

3. Always On My Mind

4. Mirrorball

5. Three Wheeled Car

6. Liminal

7. Canterbury Lanes

8. Cinematic

9. Like The Rain

10. The Overview Effect