THOM YORKE: EMERGE UN LIVE INEDITO DEL 2005. GUARDA LA SUA ESIBIZIONE PER LA SERIE “FROM THE BASEMENT”.

THOM YORKE: EMERGE UN LIVE INEDITO DEL 2005. GUARDA LA SUA ESIBIZIONE PER LA SERIE “FROM THE BASEMENT”.

L’anno scorso il produttore e stretto collaboratore dei Radiohead Nigel Godrich ha riportato alla luce alcuni video inediti della sua serie “From the Basement”.

Tra i ‘recuperi’ apparsi ora sul canale youtube dedicato è apparsa anche una performance inedita di Thom Yorke del 2005.

In questo live solo piano, realizzato all’epoca come episodio pilota, il cantante dei Radiohead esegue brani di “In Rainbows” (“Videotape”, “Down Is the New Up” e “Last Flowers”) e “Analyse” un pezzo estratto dal suo debutto solista “The Eraser” pubblicato nel 2006.

Guarda l’esibizione: