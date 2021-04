TRACK: SWIM SCHOOL Let Me Inside Your Head

Vengono da Edimburgo i swim school. Quartetto con una frontwoman, Alice Johnson e un EP di sette brani uscito nel marzo del 2020. A distanza di un anno la band si fa di nuovo viva con questo brano molto accattivante, dalle marcate tinte dance, ci possiamo sentire molte sfumature EMF e Mansun. Una piccola sorpresa per quanto riguarda il loro sound spesso associato a band del passato come i Cure o gli House Of Love o a band attualissime come Big Moon e Wolf Alice.

let me inside your head by swim school

Considerati una delle migliori band scozzesi emergenti non possiamo che concordare con i molteplici apprezzamenti e goderci questo “Let Me Inside Your Head”, brano molto interessante per struttura e melodicamente davvero intrigante.

