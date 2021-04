“YOU STUPID BITCH” è IL NUOVO SINGOLO DI GIRL IN RED

Manca ormai pochissimo all’uscita di “If I Could Make It Go Quiet”, il primo album di Girl In Red, in uscita il prossimo 30 aprile via AWAL.

Questo suo esordio full-length è stato interamente scritto dalla stessa Marie Ulven Ringheim, che lo ha anche prodotto con l’aiuto di Mattias Tellez.

Dice la norvegese del suo nuovo LP: “”If I Could Make It Go Quiet” è un tentativo di imparare cosa vuol dire essere umano; di affrontare le parti più spaventose di me stessa; di vivere con il dolore di sapere che sono solo carne e ossa; di essere arrabbiata, spezzata e implacabile, ma ancora in grado di mostrare i miei sentimenti; sto facendo luce sulle parti più oscure della mia mente e lascio entrare tutti; “If I Could Make It Go Quiet” sono io che sto semplicemente cercando di capire cosa sta succedendo.”

Il suo nuovo singolo si chiama “You Stupid Bitch”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.