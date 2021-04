I SIMPSON DEDICANO UN EPISODIO AGLI SMITHS. “PANIC ON THE STREETS OF SPRINGFIELD” VA IN ONDA QUESTO WEEKEND.

“Panic on the Streets of Springfield” è il titolo del nuovo episodio dei Simpson dedicato agli Smiths che andrà in onda negli USA domenica 18 aprile (canale Fox).

Nella puntata Lisa ha un nuovo amico immaginario: un cantante indie depresso direttamente arrivato dall’Inghilterra anni ’80.

A dare voce al personaggio chiaramente ‘disegnato’ sulla figura del leader della band non ci toveremo, ovviamente, lo stesso Morrissey bensì l’attore britannico Benedict Cumberbatch.

Il tweet con il quale lo sceneggiatore dello show Tim Long svela la locandina dell’episodio regala altri inequivocabili indizi: oltre al ‘cartoon’ Moz troviamo la scritta Springfield Lads Club chiara citazione di quel Salford Lads Club che si leggeva in uno dei più famosi scatti della band.

Infine sempre Long lancia il contest: in palio copie della locandina a chi suggerisce una “Simpson Smiths Song”.

Okay, that's it: best three "Simpsons Smiths songs" get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW

— Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021