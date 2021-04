“PENSO CHE IL PALCO ABBIA PERMESSO ALLE MIE EMOZIONI E AI MIEI PENSIERI PIù VULNERABILI DI EMERGERE.” JAGUAR JONZE CI RACCONTA IL SUO NUOVO EP

Deena Lynch è una musicista, visual artist e fotografa di stanza a Brisbane: dopo aver realizzato due album a suo nome, lo scorso anno ha iniziato una nuova esperienza con il moniker di Jaguar Jonze, con cui ha pubblicato un EP, “Diamonds & Liquid Gold”. Dopo aver lavorato, sempre nel 2020, con il famoso brand francese di calzature Louboutin, ora l’australiana dà alla luce una nuova prova sulla breve distanza, “Antihero”. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa nuova release per scambiare due chiacchiere con la Jonze. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao, come stai? Ho letto che in Australia le cose vanno meglio che in Europa: hai già avuto la possibilità di suonare qualche concerto dopo la pandemia? Stai già programmando un tour internazionale per quando sarà sicuro farlo?

Siamo davvero fortunati in Australia ad avere la possibilità di suonare, anche se è limitato e con posti a sedere. Qualche settimana fa ho potuto fare uno spettacolo in piedi che sembrava surreale. Mi ha quasi fatto venire voglia di piangere perché mi era mancato così tanto. L’esibizione è la mia parte preferita della musica. Le cose cambiano continuamente, quindi la scorsa settimana ho avuto anche la cancellazione di un festival. In questo momento bisogna solo essere pronti a ogni cambiamento che arriva, ma almeno possiamo suonare in alcuni spettacoli. Mi piacerebbe suonare di nuovo internazionalmente non appena sarà sicuro farlo. Spero che potremo farlo, è il mio sogno andare in Europa e suonare.

Sei sia australiana che taiwanese: pensi che le tue radici possano aver influenzato in qualche modo la tua musica?

Sicuramente, sono cresciuta con molte influenze musicali diverse, con mio padre australiano e amante della sua musica country, folk, cowboy e mia madre che è taiwanese e ama le sue ballate e la musica classica. Oltre a questo, ci sono anche molte influenze culturali e mi piace poterle condividere con le persone.

Posso chiederti da dove viene il tuo moniker Jaguar Jonze? Volevi rendere omaggio al regista di New York Spike Jonze (e anche alla Jaguar)?

Assolutamente no!! Jaguar Jonze era un nome che mi hanno dato i miei amici e fan perché la gente pensava che fossi così diversa sul palco da come sono nella vita reale. Penso che il palco abbia permesso alle mie emozioni e ai miei pensieri più vulnerabili di emergere e quindi è un lato di me che le persone vedono raramente, poiché ogni giorno sono molto ridicola, felice e vivace.

ll tuo secondo EP con il moniker di Jaguar Jonze, “ANTIHERO”, uscirà tra pochi giorni: ne sei entusiasta? Cosa ti aspetti? Chi è l’antieroe a cui ti riferisci nel titolo?

Sono SPAVENTATA ed emozionata. Entrambi i miei EP sono usciti durante il COVID-19 ed è una cosa così strana da pensare. Non so più come prepararmi perché l’ambiente è così imprevedibile, quindi spero solo che almeno le persone possano apprezzarlo. “ANTIHERO” è per ognuno di noi, che non siamo né perfetti né imperfetti. Spero di aiutare ciascuno di noi a essere consapevole delle proprie azioni e di come tale comportamento influisce su noi stessi e sugli altri. Dovremmo anche essere gentili con noi stessi perché non possiamo inseguire la perfezione, ma possiamo cercare di essere migliori.

Quanto è cambiato il tuo modo di scrivere per questo nuovo EP? Da cosa sei stata ispirata mentre stavi scrivendo i tuoi testi?

Penso di aver trovato più forza in questo EP, il mio primo EP ha decisamente esplorato la mia vulnerabilità e penso che il mio secondo EP “ANTIHERO” sia più incentrato sull’avere confini, proteggermi meglio e lottare per ciò che è giusto.

Quali sono state le maggiori influenze musicali per “ANTIHERO”? Come etichetteresti il ​tuo sound?

Penso che questo EP sia stato influenzato dai suoni di trip hop, colonne sonore, ritmi industriali e ritmi di guida. Il mio suono è appassionato, intenso e cinematografico.

Hai già lavorato con marchi molto importanti come Louboutin, BMW e Reebok: trovi stimolante scrivere musica per marchi così grandi?

Ho scritto la musica per il fashion film che ho creato per Louboutin, dove ho imparato il francese in una settimana, mentre ero in quarantena in hotel per creare la traccia. Sono anche un’artista visiva ed è lì che ho potuto progettare un’Art Car per BMW. Adoro creare, ma soprattutto adoro collaborare e vedere cosa succede quando due mondi si scontrano.

Per i tuoi due EP hai lavorato con la Nettwerk: come è nata la tua collaborazione? Sei

felice di lavorare con un’etichetta così importante?

Amo la Nettwerk, loro capiscono chi sono come artista e lo rispettano. Mi hanno sempre permesso di essere chi sono e di dire quello che voglio dire e di ritrarmi nel modo in cui voglio esprimermi e sono super grata di essere finita nelle mani di un’etichetta che aiuta a facilitare le cose piuttosto che cercare di indicarmi una direzione.

Un’ultima domanda: puoi per favore scegliere una delle tue canzoni da usare come colonna sonora a questa intervista? Grazie mille.

Vorrei scegliere ….. hmm …. “ASTRONAUT” perché è una canzone che ho scritto quando sono nella mia modalità coniglietto (che è quando mi sento piccola, vulnerabile e spaventata) e mi relaziono molto con i conigli .. e adoro il nome del vostro sito Se vogliamo visitare anche una vecchia canzone, c’è “RABBIT HOLE” nel mio primo EP che è molto più diretto al riferimento del coniglietto haha. Grazie per aver intervistato un amico coniglietto.

Photo Credit: Georgia Wallace

Listen & Follow

Jaguar Jonze: Facebook