SI AVVICINA L’ESORDIO PER I MAN ON MAN, IL PROGETTO DI RODDY BOTTUM DEI FAITH NO MORE

Man on Man, il progetto del tastierista-chitarrista dei Faith No More Roddy Bottum e del suo fidanzato Joey Holman, è in procinto di pubblicare l’omonimo album d’sordio, il 7 maggio. La nuova anticipazione si chiama “It’s So Fun (To Be Gay)”, deliziosa canzone pop, molto leggera e immediata, ben diversa dai suoini dei Faith No More ma anche dell’altra band di Bottum, gli Imperial Teen.

“Volevamo che “It’s So Fun (To Be Gay)” fosse un brano organico e caldo, con un messaggio forte e universale“, ha detto la band in un comunicato. “Per il video abbiamo voluto concentrarci sulla nostra comunità. Superando le difficoltà dell’anno passato ci siamo appoggiati molto su ciò che significhiamo l’uno per l’altro in termini di supporto e comprensione. Abbiamo pensato che il modo migliore per esporre la gioia nella canzone sarebbe stato quello di avere un video pieno di amici, coetanei ed eroi vari. Così, abbiamo chiesto agli amici di condividere il loro amore e le loro vite e queste testimonianze queer sono ciò che costituisce la maggior parte del video. La nostra unione e il nostro legame sono la chiave per andare avanti soprattutto in questi tempi e abbiamo voluto catturare quel legame e quell’essenza, in particolare con il Gay Pride 2021 all’orizzonte“.

Tutte le vendite su Bandcamp per “It’s So Fun (To Be Gay)” saranno donate a Born Perfect, un’organizzazione con la missione di porre fine alla terapia di conversione. “Man on Man” uscirà via Polyvinyl Records (pre-order attivo)

Tracklist:

1.Stohner

2.Daddy

3.It’s So Fun (To Be Gay)

4.Beach House

5.1983

6.Baby, You’re My Everything

7.Two at a Time

8.Lover

9.Please Be Friends

10.Kamikaze

11.It Floated