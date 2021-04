TRACK: SCHOOL OF X Away

Ritroviamo con piacere il progetto School of X dopo l’esordio “Armlock” (uscito a maggio 2020). Il danese Rasmus Littauer inizia la marcia verso “Dancing Through the Void”, il nuovo album, anticipato da “Away”, una canzone che parla del venire a patti con l’amore perduto dopo una rottura, come la descrive Littauer stesso: “Per me, questa è una bella canzone d’amore con un tocco molto malinconico. Da un lato descrive l’amore che c’era, e dall’altro l’amore che non c’è più e quanto sia difficile perdere chi era il tuo migliore amico. Improvvisamente questa persona non fa più parte della tua vita, passando dall’essere tutto a niente. Si tratta di capirlo e di affrontarlo nel miglior modo possibile“.

Andamento compassato e cantato quasi butatto li per un pezzo che ha la sua caratteristica vincente proprio nella sua circolarità. Ci si potrebbe aspettare un climax che in realtà è solo parziale. Una bella canzone, malinconica al punto giusto, con arrangiamenti misurati e uno strumento a fiato messo lì, nel punto giusto.

“Tutto è stato registrato in una calda, umida e piovosa giornata estiva nella soffitta della casa dei miei genitori in campagna. Quando penso a questo giorno mi viene questa sensazione super malinconica nello stomaco che di solito ho quando mi isolo per un periodo di tempo. Fa male ma è così bella. C’è anche qualcosa nel tornare all’infanzia e ricordare sensazioni e odori che mi fa questo effetto. Mi dice che la vita sta andando avanti e lo ha fatto anche per me“.

