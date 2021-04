TRACK: WOMEN OF THE NIGHT

TRACK: WOMEN OF THE NIGHT Open All Night

Garage rock notturno che esplode in un ritornello a presa immediata e trova orpello in un breve assolo di elettrica: ricettario semplicissimo quello dei Women of The Night.



La band è composta da Jordan D’Arsie (voce e chitarra), Kyubae Lee (batteria) e Grey Watson (basso) e questa “Open All Night” è il pretesto per andarseli a scoprire.

Women of The Night: Spotify | Facebook