EP: STILL DREAMS Make Believe

Ed eccolo qui il tanto atteso (mini) album dei deliziosi Still Dreams. Dal Giappone con amore (coppia muscale ma anche nella vita) Maaya e Ryuta ci portano il loro ipermelodico carico di synth-pop, debitore tanto delle magie di New Order, Saint Etienne quanto dei Pet Shop Boys. La Elefant Records poi ci esalta con un 12″ in vinile rosa, quindi l’acquisto diventa assolutamente necessario!

Il disco è solare, accattivanze e super zuccheroso, con questi synth che viaggiano iper melodici in territori anni ’80 (“Spell” su tutte), con ritornelli appiccicosi e irresistibili, sia che i ritmi siano da mid-tempo (“Ultra Doomed”) sia che il tutto si faccia più incalzante (“Drive All Night (Faster Than Light)”) o romanticissimo (“Make Believe”). Prima di tornare in pista con la conclusiva “2008”, tutta sorrisi e dolcezze non possiamo non citare i synth carichi e avvolgenti, in zona M83, della magnifica “Live With Excuse”.

Attendevamo questa uscita con impazienza e non ci ha affatto delusi!

