LIONEL BOY ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM PREVISTO PER MAGGIO

Dopo aver condiviso un nuovo singolo, “Flower Girl”, il mese scorso, Lionel Boy annuncia il suo omonimo primo album (qui il pre-order), in uscita il prossimo 14 maggio via Innovative Leisure a distanza di meno di un anno dal suo EP di debutto, “Who Is Dovey”.

Ad anticipare l’uscita il musicista synth-pop nativo delle Hawaii, ma di stanza da lungo tempo in California ha condiviso un nuovo singolo, “Kam Highway”, di cui potete vedere il video (diretto e prodotto da Casey Liu & Joanna Nguyen) qui sotto.

“Tornato a casa alle Hawaii, una delle principali autostrade che abbiamo si chiama Kam Highway”, spiega Lionel Boy. “Per me, ha collegato i due luoghi in cui sono cresciuto: Waialua e Wahiawa. È la mia guida preferita in tutto il mondo. Non avevo fatto molti lavori precedenti da solo con i sintetizzatori o il beat making, ma era qualcosa che avrei voluto provare. Quando ho iniziato a lavorare alla canzone, suonava molto come una strada lunga e oscura e la prima che è avevo incontrTO è stata quella che avevo preso tutta la vita.”

“Lionel Boy” Tracklist:

1. So Early

2. Flower Girl

3. I’m Not Afraid

4. 2020

5. Tides

6. Plumeria

7. Molting

8. Fall

9. Kam Highway

10. Potions

11. Puddle

12. Mango Michelada