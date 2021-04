OGGI “JUST ENOUGH EDUCATION TO PERFORM” DEGLI STEREOPHONICS COMPIE 20 ANNI

Dopo il Brit Award come miglior band emergente, grazie anche all’esordio con “Word Gets Around”, e la cima della UK Chart con “Performance and Cocktails” del 1999, arrivò anche per gli Stereophonics il momento del terzo album: quello più difficile, che se ne dica.

Col britpop che aveva ormai perso in potenza di fuoco, ma con ancora tanta voglia da parte del pubblico di sentire del pop-rock a trazione chitarristica, Kelly Jones e compagni erano chiamati ad una conferma che sembrava tutt’altra che scontata.

L’apripista fu “Mr. Writer” uscita poco tempo prima dell’LP: un rock midtempo cupo e ansiogeno (e un j’accuse verso la categoria dei giornalisti) che però fece incuriosire il pubblico per quell’interessante cambio di registro rispetto alla vivacità che contraddistingueva la precedente produzione. L’album uscì nell’aprile 2001, e da quella data seguirono diversi estratti, primo di tutti “Have a Nice Day”: una ballad ultra pop e terribilmente radio friendly, che ci metterà un attimo a diventare colonna sonora da spot televisivo.

Vennero poi, come singoli, l’intima “Step on My Old Size Nines”, “Vegas Two Times” con la sua carica blues, la fluida “Lying in The Sun”. L’album, non certo un capolavoro, già da fine anno sarà “multi-platino” nel Regno Unito, e nella UK Chart debutterà subito al primo posto: e, con una curva molto particolare, tornerà primo ad inizio 2002 quando i Phonics diffusero la cover di “Handbags and Cladrags”, già portata al successo da Rod Stewart ma a firma Mike d’Abo, leader dei mitici Manfred Mann. Il pezzo venne poi inserito nella versione dell’album uscita proprio nel corso del 2002.

Un disco a conti fatti molto edibile, orientato all’americana più elettrificata oltre che all’immancabile rock di sangue albionico che strizza l’occhio ai 70’s, e con la rauca, inconfondibile voce del padrone di casa Kelly Jones che diventa sempre più marchio di fabbrica di casa Stereophonics.

Data di uscita: 17 Aprile 2001

Durata: 45:46

Tracce: 11

Etichetta: V2

Produttore: Bird and Bush

Tracklist

1. Vegas Two Times

2. Lying in the Sun

3. Mr. Writer

4. Step on My Old Size Nines

5. Have a Nice Day

6. Nice to Be Out

7. Watch Them Fly Sundays

8. Everyday I Think of Money

9. Maybe

10. Caravan Holiday

11. Rooftop