VIDEO: LACUNA COMMON

I Lacuna Common sono una nuova band di Oxford: finora hanno pubblicato solo una manciata di singoli, ma nel mese di maggio arriverà il loro EP d’esordio, “It’s All Talk”.

Il nuovo estratto dalla loro prossima fatica si chiama “Window Pane”, di cui potete vedere il relativo video (diretto da Ash Cooke) qui sotto, ci conquista subito con fresche melodie guitar-pop e i suoi sapori malinconici, ma estivi.

Spiega il frontman Alfie Frank: “È una canzone che parla della sensazione di quella “vita normale”, pulire la tua macchina la domenica, mantenere le apparenze con i tuoi vicini, fare la stessa routine settimana dopo settimana, sognare come la tua vita potrebbe essere diversa. Puoi vedere che non fa per te e che non vuoi finire come tutti gli altri. C’è anche la sensazione di sapere che la probabilità che ciò accada è molto alta e che non è affatto una cosa negativa. Dopotutto, c’è ancora qualcosa di interessante nel trovare il romanticismo andando a fare shopping e chiudendo gli occhi con un bellissimo ragazzo / ragazza e chiedendosi cosa succederebbe se vi parlaste.”

