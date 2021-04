CHARLI ADAMS ANNUNCIA IL SUO PRIMO LP E CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “CHEER CAPTAIN”

Dopo l’EP “Good At Being Young“, uscito all’inizio dello scorso anno, Charli Adams annuncia il suo primo album, “Bullseye” (qui il pre-order), che vedrà la luce il prossimo 16 luglio via Color Study.

Prodotto da Brian Kierulf (Britney Spears, Lady Gaga, 50 Cent), il debutto full-length della musicista di stanza a Nashville è stato mixato da Patrick Dillett (St. Vincent, David Byrne, Sufjan Stevens).

Il nuovo singolo si chiama “Cheer Captain” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Slater Goodson.

“”Cheer Captain” è una canzone piena di risentimento e di rimpianto sulla lotta con un complesso salvifico come un piacere per le persone in serie”, spiega la statunitense. “Volevo disperatamente essere tutto per tutti, quindi sono diventata un essere umano personalizzabile che spesso andava contro tutto ciò che sono realmente. Mi è sempre sembrata la tesi di questo progetto quando ho toccato il mio rapporto con la religione, i miei genitori e gli uomini. Sono cresciuta in Alabama e sono stato il capitano della squadra di cheerleader durante il mio primo anno di liceo e un leader di culto in una chiesa. Penso che sia giusto dire che stavo lottando con la mia identità, in effetti ho davvero odiato tutto così, un anno dopo, ho iniziato la scuola online e mi sono trasferito a Nashville per la musica.”

“Bullseye” Tracklist:

1. Emo Lullaby :’(

2. Cheer Captain

3. Didn’t Make It

4. Headspace (feat. Ruston Kelly)

5. Get High w/ My Friends

6. JOKE’S ON YOU (I Don’t Want To)

7. Maybe Could Have Loved (feat. Nightly)

8. Bother With Me

9. Remember Cloverland

10. Seventeen Again (feat. Novo Amor)

11. Bullseye