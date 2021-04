ALBUM: SAD NIGHT DYNAMITE

Possiamo star certi che vinili di gente come Damon Albarn e progetti correlati, della vecchia scuola hip-hop e trip-hop, e di nomi più o meno recenti come The Avalanches e FKA Twigs non sono lasciati a prendere polvere sugli scaffali dei giovanissimi Archie Blagden e Josh Greacen.

I Sad Night Dynamite mettono nel buglione tanta roba, tanti impulsi e contaminazioni, e dalla loro ci mettono passione, voglia di esplorare e sperimentare, e talento: il loro primo eponimo album è quindi un ascolto dei più consigliati, con la sicurezza che sentiremo ancora parlare di loro.

