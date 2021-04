GUARDA IL VIDEO DI “SET THE FAIRLIGHT”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI ISLANDS

Il prossimo 11 giugno, via Royal Mountain Records, gli Islands pubblicheranno un nuovo LP, “Islomania”: il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente, “Taste”.

Nick Thorburn, leader del gruppo, aveva annunciato nel 2016 la fine del progetto e il suo ritiro dalla musica. Successivamente a quella decisione, arrivata senza comunicati ufficiali, l’artista ha improvvisamente ripreso a scrivere e a suonare insieme ad altri musicisti. Il risultato di quella ritrovata vena compositiva confluisce in questo nuovo lavoro.

Dopo “(We Like To) Do It With The Lights On”, rilasciato il mese scorso, ora arriva un altro singolo, “Set The Fairlight” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Questa è stata l’ultima canzone realizzata per l’album, scritta e registrata durante la pandemia”, spiega Thorburn. “Suppongo che si tratti vagamente della sensazione di ansia e paura provocata dal COVID. C’è la separazione (da un muro del cimitero – triste!), lisolamento e il desiderio di raggiungere e toccare qualcuno. Nessuno di questi temi è stato calcolato o elaborato, però. Come la maggior parte delle mie canzoni, lascio che sia il subconscio a prendere il comando. Credo di arrivare in posti più interessanti quando non cerco di guidare le metafore.”

Photo Credit: Jason Tippett