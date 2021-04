NUOVO EP DEI FRESH IN USCITA A FINE APRILE

I Fresh hanno annunciato i dettagli del loro nuovo EP, “The Summer I Got Good At Guitar” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 30 aprile via Specialist Subject Records.

Il primo singolo dalla nuova fatica della band indie-punk di Londra si chiama “My Redemption Arc” e vede la presenza ai vocals di Phoebe e Sophie, compagnie della frontwoman Kathryn Woods nella sua altra band, le Cheerbleederz.

“”My Redemption Arc” è una riflessione su come i tuoi problemi sono sempre i tuoi problemi, non importa dove ti trovi nel mondo e quanto lontano da casa potresti essere”, dice la Woods. “Mi riferisco anche a una vecchia amicizia che è finita all’improvviso e a com’è divertente che tu possa essere ancora profondamente attaccato a qualcuno con cui non hai contatti da anni (“sometimes I still read things in your voice”).”

“The Summer I Got Good At Guitar” EP Tracklist:

1. The Summer I Got Good At Guitar

2. Over There

3. Girl Clout

4. My Redemption Arc

5. Cry For Help