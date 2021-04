THE CORAL: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “VACANCY”

Manca ormai pochissimo all’uscita di “Coral Island”, il decimo album dei Coral, in arrivo il prossimo 30 aprile via Run On Records / Modern Sky a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Move Through The Dawn”.

Il nuovo doppio LP della band del Merseyside è stato registrato ai Parr Street Studios di Liverpool con la classica line-up che comprende James Skelly, Ian Skelly, Nick Power, Paul Duffy e Paul Molloy: il disco verrà accompagnato da un libro dallo stesso titolo scritto proprio da Power.

Ora il gruppo inglese condivide un nuovo singolo, “Vacancy”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Photo Credit: Alexander (CC BY 2.0)