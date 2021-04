THE MOUNTAIN GOATS: A GIUGNO NUOVO ALBUM, ANTICIPATO DAL SINGOLO “MOBILE”

I Mountain Goats hanno annunciato il nuovo album “Dark in Here” che uscirà il 25 giugno via Merge (pre-order). Le note stampa parlano di un lavoro che rispetto alla precedente uscita avrà canzoni “più tranquille, più fumose, ma più profondamente strutturate e intense”.

L’album, che è stato registrato per lo più dal vivo, presenta le apparizioni di Spooner Oldham (Bob Dylan, Neil Young, Linda Ronstadt) al piano elettrico e Will McFarlane (Bonnie Raitt, Tammy Wynette) alla chitarra solista. “I Mountain Goats hanno suonato insieme come band abbastanza a lungo da aver sviluppato un certo grado di telepatia musicale, ma ascoltare questi due ragazzi ha rivelato un altro livello di connessione, al limite del soprannaturale“, dice il bassista dei Mountain Goats Peter Hughes.

Dark in Here by The Mountain Goats

Il primo singolo dell’album è “Mobile”.

1 Parisian Enclave

2 The Destruction of the Kola Superdeep Borehole Tower

3 Mobile

4 Dark in Here

5 Lizard Suit

6 When a Powerful Animal Comes

7 To the Headless Horseman

8 The New Hydra Collection

9 The Slow Parts on Death Metal Albums

10 Before I Got There

11 Arguing With the Ghost of Peter Laughner About His Coney Island Baby Review

12 Let Me Bathe in Demonic Light