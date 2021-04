A PLACE TO BURY STRANGERS ANNUNICANO NUOVA LINE-UP, NUOVO EP E UN TOUR. ASCOLTA IL BRANO “END OF THE NIGHT”.

Gli A Place To Bury Strangers annunciano il nuovo EP “Hologram” in uscita il 16 luglio su Deadstrange (pre-order) etichetta del membro fondatore della band Oliver Ackermann.

Guarda il video ufficiale di “End Of The Night”, primo assaggio della nuova uscita:

Il comunicato stampa è chiaro: “Con canzoni che affrontano il decadimento delle connessioni, le amicizie perse, e le prove e le difficoltà di questi tempi difficili, Hologram serve come uno specchio astratto per il momento in cui viviamo. Scritto e registrato durante la pandemia globale in corso e nel mezzo del declino della civiltà, Hologram è un vaccino sonoro agli orrori della vita moderna“.

La band, che cambia per l’occasione line-up (Ackermann sarà ora affiancato dal bassista John Fedowitz e batterista Sandra Fedowitz), annuncia anche un esteso tour europeo per il 2022. Previste anche 3 date in Italia:

25 marzo 2022 @ Freakout Club – Bologna

26 marzo 2022 @Largo – Roma

27 marzo 2022 @ Legend Club – Milano

Tracklist:

1.End of the Night

2.I Might Have

3.Playing The Part

4.In My Hive

5.I Need You

“Pinned”, ultimo disco in studio dei A Place To Bury Strangers, è uscito nel 2018 mentre è del 2020 la raccolta di demo e rarità “Rare Meat”.

