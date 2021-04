EP: HOLY SHIP

Holy Ship è un progetto nato nel 2018 dall’idea dello svedese Jonatan Westh dopo lo scioglimento della sua band Blackstrap con la quale ha pubblicato due album, “Ghost Children” nel 2003 e “Steal My Horses And Run” nel 2008.

Preceduto dai singoli “Giant Step, Small Leap” e “Rabbit Hole”, il 9 aprile scorso il musicista di Stoccolma ha pubblicato il suo nuovo EP di 6 tracce, “Les Deux Regards”, registrato nel suo home studio “The Mothership” dove ha suonato tutti gli strumenti tranne la batteria affidata al collaboratore di lunga data David Götestam.



“Les Deux Regards” è una promenade tra synth dark, come nell’opener “Giant Step, Small Leap” e nell’efficace “Sad Command” nonché pillole di synth repentini e sognanti, come in “Rabbit Hole”, che fluttuano su territori psichedeliche e ritmi danzerecci, come in “Life”, ovvero di raffinato ambient soft-rock, come in “Second Sun”,

Sentiremo ancora parlare di Holy Ship!

