Si rivedono i FEET, dopo l’ottimo esordio con “What’s Inside Is More Than Just Ham” nell’Ottobre 2019.

Il nuovo singolo, con tanto di video diretto da Kris R, è la carambolante “PEACE AND QUIET”, primo estratto dall’EP “WALKING MACHINE” previsto per il prossimo 6 Agosto via Nice Swan Records.

