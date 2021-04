LA SECRETLY CANADIAN ANNUNCIA 4 RISTAMPE E LANCIA DUE COVER CURATE DA STELLA DONNELY E PORRIDGE RADIO

Tra il dire e il fare la Secretly Canadian compie ormai venticinque anni. L’etichetta non resta certo con le mani in mano a godersi il compleanno, ma sta raccogliendo fondi per l’associazione benefica New Hope For Families di Bloomington, con l’idea di arrivare a 250.000 dollari nel corso della campagna che durerà un anno. Per celebrare la notizia al meglio la casa discografica dell ‘Indiana ha pubblicato due cover curate da Stella Donnelly e Porridge Radio.

Stella Donnelly si occupa del brano di Jens Lenkman “If I Could Cry (It Would Feel Like This)” e la cover dei Porridge Radio riguarda la canzone di Scott Niblett “Wet Road”.

Nel frattempo la Secretly Canadian inizia anche una serie di ristampe (qui il pre-order). I primi titoli sono: The War On Drugs “Wagonwheel Blues”, Jens Lenkman “When I Said I Wanted to Be Your Dog”, “Light Upon The Lake” degli Whitney e Tig Notaro con “Live”. Parte dei profitti andrà sempre a New Hope For Families.

