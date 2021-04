“LUMINOL” E’ IL NUOVO DISCO DI MIDWIFE. GUARDA IL VIDEO DI “CHRISTINA’S WORLD”.

Madeline Johnston, cantautrice e multistrumentista di Denver, annuncia il terzo disco del suo progetto Midwife.

“Luminol”, in uscita il 16 luglio su etichetta Flenser (pre-order), è anticipato dal singolo “Christina’s World” brano al quale collaborano Dan Barrett degli Have A Nice Life alle voci e tastiere e Tucker Theorore alle chitarre.

La copertina dell’album mostra una figura scura in piedi sul bordo di uno specchio d’acqua. Come dicono le note stampa, simboleggia il modo in cui l’umanità sia stata su un precipizio nel corso del 2020, per poi scoprire che è sempre stata lì.

Guarda il video ufficiale di “Christina’s World”:

In “Luminol”, disco che arriva ad un anno di distanza dal precedente lavoro “Forever”, troviamo contributi di Angel Diaz (Vyva Melinkolya), Zachary Cole Smith, Ben Newman e Colin Caulfield dei DIIV.

“Luminol” tracklist:

God Is A Cop

Enemy

2020

Colorado

Promise Ring

Christina’s World

