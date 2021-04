TRACK: BLUE WIT

I Blue Wit sono un gruppo bergamasco formatosi nell’estate 2019 – composto da Francesco Pedrinoni (voci/chitarre), Edoardo Nosari (batteria) e Manuel Mariani (basso) – che fanno il loro ingresso ufficiale nel panorama musicale nostrano con il loro singolo del debutto dal titolo “Butterflies”, edito dalla Edoné Dischi, etichetta discografica nata da una costola di Edoné, un locale live di Bergamo.

Il brano del debutto si mostra dal sound british, quello sul versante pop, ed anticipa il loro primo EP, “I Don’t Usually Do This But Feel Free To Knock Anytime”, che uscirà il prossimo 23 aprile e già preordinabile sulla loro pagina di Bandcamp.

Listen & Follow

Blue Wit: Facebook | Instagram | Bandcamp