VIDEO: ODD BEHOLDER

Odd Beholder è il moniker del progetto di musica electronica portato avanti della svizzera Daniela Weinmann che lo scorso 9 aprile ha rilasciato questo bel primo singolo, “Disaster Movies”, che sarà incluso nel suo secondo album “Sunny Bay”.

Ma non solo. Infatti il singolo rappresenta il lato artistico dell’attivismo politico di Weinmann la quale dopo il suo album d’esordio “All Reality Is Virtual” del 2018 ha co-fondato la filiale svizzera dell’organizzazione internazionale per la protezione del clima “Music Declares Emergency”.



A proposito del brano, che si muove in territori synth-pop tinteggiati da atmosfere eighties, la Weinmann ha dichiarato: “Due protagonisti ricordano la loro indifferenza adolescenziale, come desideravano che l’intera città maledetta venisse bruciata. Ora si trovano sul luogo di una vera catastrofe. Ora che un’alluvione mostruosa ha ingoiato l’intera città, non sentono un centimetro di gioia. Delusi dalla loro prematura disillusione, si sentono come se fossero entrati in uno dei film catastrofici che guardavano. Quello che si rendono subito conto è che non sembra affatto eroico. Invece tutto sembra noioso e poco pratico, e terribilmente spaventoso”.

Siamo curiosi di ascoltare il sophomore della brava musicista svizzera!

Listen & Follow

Odd Beholder: Spotify |Bandcamp | Facebook | Instagram