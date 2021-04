CRISTINA DONA’ RILASCIA UNA NUOVA VERSIONE DI “SETTEMBRE” BRANO SIGLA DELLA NUOVA SERIE TV “ANNA”

Il brano “Settembre”, contenuto nel disco “La Quinta Stagione” (2007), di Cristina Donà sarà la sigla di “Anna”, l’attesa serie tv diretta da Niccolò Ammaniti e in uscita su Sky e NOW il prossimo 23 aprile con tutti gli episodi subito disponibili.

Per l’occasione l’artista rilascia una inedita e originale “theatre version” del brano, disponibile da oggi su tutti gli store digitali per l’etichetta Fenix Music.

“Anna”, serie TV diretta da Niccolò Ammaniti tratta dal suo romanzo omonimo, è il racconto distopico di un mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà, in una Sicilia post apocalittica, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino, in un mondo senza più adulti.

“Settembre”, come sigla iniziale dell’attesa serie televisiva, rappresenta la giusta espressione delle atmosfere che suggerisce il racconto. Uno dei brani manifesto della Donà, suona come l’invito ad un ascolto più consapevole di sé e del mondo, una traccia in cui la Natura si fa protagonista di un viaggio necessario per scoprire l’interiorità umana.

