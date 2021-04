DJANGO DJANGO LIVE A MILANO A NOVEMBRE

La band britannica sarà in Italia il 16 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare dal vivo il nuovo album “Glowing In The Dark”, uscito il 12 febbraio via Because Music.

Prevendite dal 23.04 ore 10 solo su DICE.

Il quartetto londinese, già tra le band iconiche del panorama art pop, è tornato dopo un decennio, quello dei 10s, che ne ha visto ascesa e consacrazione: con il nuovo album “Glowing In The Dark” i Django Django confermano la direzione ipnotica e retrò della loro musica, immersa tra influenze 80s, synth-pop e le sfumature più psichedeliche della disco.

