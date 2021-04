SI CHIAMA “DEATH OF A CHEERLEADER” L’ESORDIO DEI POM POM SQUAD: INTANTO ECCO IL SINGOLO “HEAD CHEERLEADER”

La band di Brooklyn dei Pom Pom Squad ha recentemente firmato con City Slang e pubblicato il singolo “Lux”. Ora ecco l’annuncio del loro LP di debutto, “Death of a Cheerleader” (pre-order), in uscita il 25 giugno. È stato prodotto da Mia Berrin (leader della band) e Sarah Tudzin di Illuminati Hotties.

“Head Cheerleader” che presenta nei cori le voci Tegan Quin di Tegan and Sara è il nuovo singolo. Berrin dice: “All’epoca avevo una relazione molto complicata che mi ha davvero spinto a trovarmi faccia a faccia con la mia identità sessuale in un modo che non avevo mai avuto prima. Ho capito che la vita che stavo vivendo era stata progettata per ricevere attenzione e convalida dagli uomini, qualcosa che non ho mai voluto veramente. Il risultato di questa comprensione è stato come uscire da una vecchia pelle. Ha cambiato il modo di essere in ogni aspetto della mia vita. Stavo finalmente prendendo decisioni verso la mia auto-realizzazione invece che per la percezione degli altri. Era terrificante ed eccitante e necessario. Questa canzone sembra una celebrazione del disagio che viene con l’entrare nella tua nuova pelle, il tuo potere“.

Riguardo al video, sempre Berrin aggiunge: “L’immagine di una persona che giace sveglia in una tomba sotto un’erba di plastica, un cielo dipinto e fiori che crescono da queste strutture inquietanti e strutturate sembrava rappresentare ciò che volevo per un album, qualcosa di feroce e divertente, sognante, scuro, queer. Penso che il video segni un punto di svolta nel mio progetto nello stesso modo in cui ha segnato un punto di svolta nella mia vita. La canzone parla di accettare se stessi in modo radicale, penso che il video esplori questa cosa attraverso una lente davvero divertente“.

Tracklist:

Soundcheck

Head Cheerleader

Crying

Second That

Cake

Lux

Crimson + Clover

RWL

Forever

Shame Reactions

Drunk Voicemail

This Couldn’t Happen

Be Good

Thank You And Goodnight