A MAGGIO SU NETFLIX LA 3^ STAGIONE DI “MASTER OF NONE”

La terza stagione di “Master of None” serie TV ideata e scritta dal comico americano Aziz Ansari approderà su Netflix il prossimo mese.

E’ la stessa piattaforma video ad annunciarlo inserendo “Master of None” tra le anteprime delle prossime settimane.

La serie, composta di 5 puntate scritte da Ansari in collaborazione con l’attrice Lena Waithe, sarà questa volta interamente incentrata sul personaggio di Denise, intepretato proprio dalla Waithe, e non come per le precedenti stagioni su Dev Shah personaggio portato in vita dal comico.

I nuovi episodi di “Master Of None” segnano il ritorno sulle scene di Aziz Ansari dopo le accuse di molestie rivolte nei suoi confronti nel 2018 e che sembrano essere alla base della scelta di sviluppare un’intera nuova stagione dello show intorno ad un personaggio che non sia quello interpretato da Ansari.