A SONG FROM THE STADIUM

Il tormentone calcistico, in questi ultimi giorni, è stato quello della Superlega. Che siate tra i favorevoli o i contrari poco importa. Il punto è un altro. Ammettiamolo: guardare le partite negli impianti sportivi (quasi) completamenti vuoti mette una certa tristezza. Ma non tutto il mal vien per nuocere – dice il vecchio adagio – ed ecco che in una situazione come questa è più facile riconoscere tormentoni musicali che partono sparati a mille dalle casse dello stadio quando la squadra entra in campo, segna un goal o, ancora meglio, vince una partita .

Ne abbiamo elencati 10.

10. The White Stripes – Seven Nation Army

Bayern Monaco

Sarà rimasto in testa dal 2006 ai tedeschi il riffone di Jack White che i tifosi italiani fecero loro durante il mondiale vinto a domicilio proprio in Germania. Tant’è che quando il Bayern Monaco (ma non solo, in lungo e in largo per il mondo) campione d’Europa in carica segna un goal, parte proprio “Seven Nation Army” dagli speaker. Anche se, ultimamente, si è sentito anche il celebre “Can Can” di Offenabach. L’adrenalina è comunque garantita.

9. Kernkraft 400 – Zombie Nation

Ac Milan

Si affida alla techno del tedesco Kernkraft 400 il Milan ad ogni sua marcatura. E lo stadio si trasforma in un club.

8. Depeche Mode – Just Can’t Get Enough

Celtic Glasgow

Da brividi la colonna sonora che tutto lo stadio del Celtic intona per supportare la propria squadra del cuore: 60.000 persone o giù di lì che cantano “Just Can’t Get Enough” all’unisono. In versione ultras, of course.

7. Pet Shop Boys – Go West

Borussia Dortmund

Torniamo in Bundesliga, in Westfalia, dal Borussia Dortmund: ad ogni goal le note sono quelle di “Go West” di casa Pet Shop Boys.

6. Puff Daddy feat. Jimmy Page – Come with Me

Olympique Marsiglia

La carica ai goal dell’OM arriva direttamente da “Come with Me”, pezzo reso celebre da Puff Daddy (la chitarra è quella di Jimmy Page) per il soundtrack del film “Godzilla”.

5. James Brown – I Feel Good

Red Bull Lipsia

Sempre in Germania, al goal del Red Bull Lipsia parte l’iconica “I Feel Good” del mitico James Brown.

4. Bruno Mars feat. Mark Ronson – Uptown Funk

Paris Saint Germain

Lo stadio della squadra campione di Francia ad ogni goal esplode di vitalità con “Uptown Funk”, celebre brano di Bruno Mars.

3. Black Sabbath – Paranoid

Aston Villa

Non mancherà la carica nemmeno ai giocatori dell’Aston Villa: ad ogni goal le casse deflagrano con “Paranoid” dei Black Sabbath.

2. John Fogerty – Rockin’ All Over The World

Millwall

Esplode di gioia la curva del Millwall ad ogni vittoria con “Rockin’ All Over The World”: la canzone viene usata anche da altre squadre, tra cui il Bayer Leverkusen.

1. Blur – Song 2

Juventus

E’ la squadra più seguita d’Italia, e non è nuova (almeno da quando esiste lo Juventus Stadium) ad accompagnare con banger assolute sia l’ingresso in campo dei suoi atleti che le proprie marcature: se durante il riscaldamento si va a fuoco con “Thunderstruck” di casa AC/DC e fino a qualche tempo fa al goal seguiva “Chelsea Dagger” dei The Fratellis (ad oggi, guarda un po’, usata proprio dal Chelsea), adesso è il tormentone a firma Blur ad esplodere dopo ogni rete di Cristiano Ronaldo e compagni.

