DAVE KEUNING, CHITARRISTA DEI KILLERS, ANNUNCIA IL DISCO SOLISTA “A MILD CASE OF EVERYTHING”

Dave Keuning, chitarrista dei Killers, annuncia un nuovo disco solista: “A Mild Case of Everything”, che segue di due anni il suo debut album “Prismism”, esce il 25 giugno. Oltre all’annuncio c’è la possibilità di ascoltare ben 3 brani.

Nel 2017 a causa degli estenuanti tour ai quali era sottoposto con i Killers Keuning si era preso una pausa dalla band non prendendo parte alla realizzazione di “Imploding The Mirage” lavoro che Brandon Flowers e soci hanno pubblicato nel 2020.

Un bel po ‘di queste canzoni sono state sottoposte ai Killers e, per qualsiasi motivo, non sono state utilizzate. E così le ho usate. Semplicemente non volevo lasciarle lì. Volevo finirle. racconta Keuning a Rolling Stone.

in merito al sound del nuovo album invece:

Alcune persone hanno commentato che volevano più chitarra nel mio primo disco. E io ero tipo ‘Va bene. Sono felice di farlo’. Certamente non sto cercando di seguire nessuna tendenza. E questa è la mia occasione per suonare la chitarra quanto voglio.

Keuning suona tutti gli strumenti nelle 16 canzoni di “A Mild Case of Everything” tranne la batteria ‘lavorata’ via mail dall’amico Seth Luloff.

Non sono mai stato molto sicuro della mia voce, aggiunge Sono piuttosto timido. Ma questa volta ero un po ‘più fiducioso, l’ho fatto solo una volta e sapevo come suona la mia voce. Immagino di essermi divertito un po ‘e di essermi preoccupato un po’ meno.

Credit Foto: AnnaReese22, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons