OGGI “BLOOD” DEI THIS MORTAL COIL COMPIE 30 ANNI

1991-2021. Giusto trent’anni e oggi voglio ricordare un album che non è il capolavoro “It’ll End In Tears” certo, ma che va ricordato perchè ultima testimonianza di un progetto sui generis e assolutamente unico nel panorama discografico.

Ivo Watts-Russell deus ex machina della mitica 4AD (che non sto qui a dire che tipo di label sia) crea nel 1983 un progetto aperto che coinvolga i nomi più importanti della sua label a mò di celebrazione assoluta del sound e della direzione che la 4AD ha. “Blood” è il terzo album e anche qui tutte le caratteristiche del progetto, che accoglie la più disparate voci femminili, sono mantenute ma anche ampliate e, a volte, sconfessate: mood etereo, suoni sospesi, antichi ed evocativi, voci femminili angeliche e fluttuanti che si sposano con trovate a volte giocose e inaspettate. “Mr Somewhere” è un lied semplice e antico, Andialu viaggia su trame elettroniche e futuristiche, spezzate e inquietanti ma tutto sa di irrisolto.

“With Tomorrow” è più ottantesca che 90’s e via così per una musica senza tempo che si dipana per 21 (!) brani con incursioni “strane” vedesi “Loose Joints” priva di pathos e più ruffiana e pop, “You and your Sisters” che vede alla voce Tanya Donnelly (Throwing Muses e poi Belly) e Kim Deal per una ballata quasi infantile. L’indulgenza all’elettronica avviene un pò troppo spesso (Baby Ray Baby), ma quando si deraglia poi si torna a trame più scure come la successiva “Several Times” per esempio o “Ruddy and Wtretched”, oppressiva e “chiusa”, quasi fastidiosa e alquanto noisy.

Un album strano, difficile da digerire ma che conclude perfettamente una parabola coerente e totalmente aliena da compromessi, un puro divertissement di Ivo-Watts Russel he inannella in blood, undici pillole magari poco coerenti tra loro ma degne espressioni anch’esse del sound 4AD.

Data di pubblicazione: 22 aprile 1991

Tracce: 21

Lunghezza: 76 minuti e 15 secondi

Etichetta: 4AD

Produttori: John Fryer e Ivo Watts-Russell

Studio: Blackwing Studios, Palladium Studios

Tracklist

1. The Lacemaker

2. Mr. Somewhere

3. Andialu

4. With Tomorrow

5. Loose Joints

6. You and Your Sister

7. Nature’s Way

8. I Come and Stand at Every Door

9. Bitter

10. Baby Ray Baby

11. Several Times

12. The Lacemaker II

13. Late Night

14. Ruddy and Wretched

15. Help Me Lift You Up

16. Carolyn’s Song

17. D.D. and E.

18. ‘Til I Gain Control Again

19. Dreams Are Like Water

20. I Am the Cosmos

21. (Nothing But) Blood